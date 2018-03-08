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Çinli turistin fotoğraf makinesini ve parasını gasp eden 4 kişi yakalandı

KONYA'da fotoğraf çeken Çinli turist Zhen Wen Ji'yi (61) dövüp, 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ile 10 bin lira parasını gasp eden 4 kişi yakalandı. Olay, dün saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'nde...

Çinli turistin fotoğraf makinesini ve parasını gasp eden 4 kişi yakalandı
KONYA'da fotoğraf çeken Çinli turist Zhen Wen Ji'yi (61) dövüp, 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ile 10 bin lira parasını gasp eden 4 kişi yakalandı.
Olay, dün saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla Konya'ya gelen Zhen Wen Ji, tek başına Alaaddin Tepesi'ne giderek, fotoğraf makinesiyle güneşin doğuş manzarasını çekmek istedi. Bu sırada yanına gelen 4 kişi, Zhen Wen Ji'yi dövdü, 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinesini ve cebindeki, aralarında dövizin de bulunduğu toplam 10 bin lirayı alıp, kaçtı. Çinli turist, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.  
POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz’i Mahallesi'nde bir sokağa girdiğini tespit eden ekipler, içlerinden birinin montunu yerde buldu. Sokakta çalışmasını yoğunlaştıran polis, gaspçıların T.M. (28), M.C. (29), M.E. (19) ve S.B.(19) olduğunu saptadı. Polis, 4 kişiyi otomobille kaçmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, para ve fotoğraf makinesini sakladıkları yeri polise gösterdi.
Para ve fotoğraf makinesi Çinli turiste iade edildi. Zhen Wen Ji'nin özellikle fotoğraf makinesi bulunduğu için çok mutlu olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

FOTOĞRAFLI

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