Çinli turistin fotoğraf makinesini ve parasını gasp eden 4 kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR
Konya'da fotoğraf çeken Çinli turist Zhen Wen Ji'yi (61) dövüp, 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ile 10 bin lira parasını gasp eden 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Konya'da fotoğraf çeken Çinli turist Zhen Wen Ji'yi (61) dövüp, 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ile 10 bin lira parasını gasp eden 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
08 Mart 2018 Perşembe 14:56
TUTUKLANDILAR
Konya'da fotoğraf çeken Çinli turist Zhen Wen Ji'yi (61) dövüp, 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ile 10 bin lira parasını gasp eden 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:36
|06:59
|13:05
|16:21
|18:58
|20:16