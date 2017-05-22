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Çine'de silah operasyonu, 2 gözaltı

Burhan CEYHAN /  ÇİNE(Aydın), () - AYDIN'ın Çine İlçesi'nde, kurusıkı tabancalara gerçek namlu takarak sattığı belirlenen 2 kişi , polis tarafından yakalandı. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin başka...

Çine'de silah operasyonu, 2 gözaltı

Burhan CEYHAN /  ÇİNE(Aydın), () - AYDIN'ın Çine İlçesi'nde, kurusıkı tabancalara gerçek namlu takarak sattığı belirlenen 2 kişi , polis tarafından yakalandı.
Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin başka bölgelerden aldırdıkları kurusıkı tabancaların namlu, şarjör ve bazı bölümlerini değiştirerek silah imal ettiği, bunları güvendikleri kişilere ya da aracılara sattıklarını öğrenince çalışma başlattı. Şüphelilerden biri gittiği İzmir'de, 11 tabanca parçası ile yakalandı. İkinci şüpheli ise Çine'de gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak Çine'de 5 ayrı adreste yapılan aramada 43 tabanca gövdesi, 119 şarjör, 4 namlu, 4 namlu kısmı kapalı tabanca, 58 tabanca sürgüsü, çeşitli tabancalara ait 47 parça, 3 av tüfeği, 1 tüfek parçası, 534 kurusıkı tabanca fişeği, 48 kovan, 6 MKE yapımı fişek, 11 maytap, 76 havai fişek, 7 işaret fişeği ve 17 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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