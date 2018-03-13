ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. Cephanelikteki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlei'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cinderes'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdüren askerler, patlamanın meydana geldiği bölgede teröristlere ait cephanelik ele geçirdi. Cephanelikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Cephaneliğin ele geçirildiği yerdeki duvarda ise haç işaretinin çizili olması dikkat çekti.



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