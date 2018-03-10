Cinderes'te sütyen içine tuzaklanmış bomba düzeneği bulundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden temizlenen Cinderes'te bir evde, sütyen için tuzaklanmış el yapımı bomba düzeneği bulundu. Bomba düzeneği, Mehmetçik tarafından imha edildi.

TSK ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, kasaba ve köyler YPG/PKK'lı teröristlerden tek tek temizleniyor. Kontrol altına alınan bölgelerde teröristler tarafından tazaklanan patlayıcı düzenekleri de bulunarak etkisiz hale getiriliyor. Teröristlerden temizlenen Cinderes'te de bir eve giren Mehmetçikler ile ÖSO mensupları, sütyen içine tuzaklanmış bir el yapımı bomba düzeneği tespit etti. Bomba düzeneği, Mehmetçik tarafından imha edildi.



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