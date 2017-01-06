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Cinayetten aranan şüpheli Düzce'de yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - İSTANBUL ve Sakarya'da 'kasten adam öldürmek' suçundan aranan 41 yaşındaki Ferudun H., Düzce'de polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul ve Sakarya polisi tarafından aranan Ferudun H.'nin Düzce'de olduğu...

Cinayetten aranan şüpheli Düzce'de yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - İSTANBUL ve Sakarya'da 'kasten adam öldürmek' suçundan aranan 41 yaşındaki Ferudun H., Düzce'de polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul ve Sakarya polisi tarafından aranan Ferudun H.'nin Düzce'de olduğu belirlendi. Bir süre teknik takibe alınan Ferudun H., dün gece Büyük Cami karşısındaki kafede yemek yerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferudun H.'nin üzerinde yapılan aramada ruhtsatsız tabanca, sustalı tabir edilen bıçak, Yaşar Serhat Ünal adına düzenlenen sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan ve poliste 9 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Ferudun H., İstanbul'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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