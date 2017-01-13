Cinayetten 6 ay sonra teslim olan şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde Yelken Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MASSYAD) Başkanı 60 yaşındaki Okan Sezen'i öldürdüğünü iddia eden Kenan Yüce, tutuklandı.

Manavgat Boğaz mevkisinde, 1 Temmuz 2016 günü MASSYAD Başkanı Okan Sezen'e ait su sporları merkezine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Vücuduna iki kurşun isabet eden Okan Sezen yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Sezen, yaşamını yitirdi.

6 AY SONRA TESLİM OLDU

Olayla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma sürdürürken, dün akşam saatlerinde Merkez Jandarma Karakolu'na gelen Kenan Yüce, Okan Sezen'i kendisinin öldürdüğünü söyledi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kenan Yüce, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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