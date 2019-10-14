Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı

ANTALYA'da Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sonucunda öldüren Sadık Poyraz hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sanığın Sinan Sertel için kullandığı 'lavuk' ifadesiyle başlayan tartışmanın, cinayetle sonuçlandığı anlaşıldı.

Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarında kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KONUNUN YARISINDA GELİP BANA SORU SORAMAZSIN'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüpheli Sadık Poyraz'ın Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesine yer verildi. Sadık Poyraz savunmasında, şu ifadelere yer verdi:

“Olympos Antik Kenti'ndeki ağaç kesimleri hakkında arkadaşlarımla sahilde konuşuyorduk. Yapılanın doğa katliamı olduğunu düşünüyorduk. Bu sırada, bizden 20 metre ileride Zafer isimli arkadaşım yanında bir erkek ve iki bayanla oturuyordu. Onların yanına Sinan gelince, bizim gruptan Eylem isimli bayan arkadaş, 'Bu çocuk kazı ekibinde. Buna neden ağaç kestiklerini sorabiliriz' dedi ve onların yanına gitti. Sinan'la yaklaşık 15-20 dakika konuştu. Onlar konuşurken ben de yanlarına gittim ve Sinan'a, 'Ben de bir soru sorabilir miyim?' dedim. O da bana hitaben 'Sen konunun yarısında gelip bana soru soramazsın' dedi. Ben de 'Konunun yarısından sonrasını dinlerim' deyince bu kez beni eliyle alaylı bir şekilde işaret ederek, 'Git şurada dinle' dedi. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Ben Sinan'a 'lavuk' şeklinde kelimeler söylemiş olabilirim. O da bana tartışma sırasında, küfretti ve elindeki sopayı sert bir şekilde kuma vurarak ayağa kalktı. Sonrasında Zafer ayağa kalktı ve 'Saçmalamayın' diyerek olayı yatıştırdı. Bu olay burada bitti ve herkes dağıldı.

'O LAVUK YAZISINI İYİ Kİ SİLDİN'

Yaşananlardan sonra sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında ağaç kesimiyle ilgili video paylaştığını ve üzerine de 'Olimpos'ta ağaç katliamı yapılmakta, işin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar günü hep birlikte sahilde toplanalım. Olayın ne olduğunu anlayalım. Bunun mantıklı olduğunu savunan lavuğun birisi bana sopa göstererek alenen tehdit etmiştir' şeklinde yazdığını sözlerine ekleyen Sadık Poyraz, ifadesini şöyle sürdürdü:

“Paylaşımın ertesi günü müze müdürlükleri ve bu işle ilgilenen birkaç kurumu aradım. Olimpos'taki ağaç kesimleri ile ilgili bilgileri olup olmadığını sordum. Bana her şeyin izinli olduğunu ve yapılması gerekenleri yaptıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine sosyal medyadaki paylaşımımı sildim. Aradan iki ay geçti. Olaydan bir gün önce akşam Olimpos'ta tanıdığım birine ait bara yardım amaçlı gittim. Ben bardayken Sinan Sertel birkaç arkadaşıyla geldi. Kendisine hiçbir ters hareketim olmadığı halde bana 'Paylaşımda bulunduğun lavuk dediğin kişi benim' dedi. Ben de 'Hatırlayamadım ancak doğrudur' dedim. O da 'O lavuk yazısını iyi ki sildin. Yoksa ben sana ne yapardım' dedi. Ben de Sinan'a 'Sen ne diyorsun?' dedim. O da bana 'Sen dışarıya çıksana' dedi. Bu sırada barın işletmecisi geldi ve tartışmayı sonlandırdı. Sinan ardından bana iki kez küfretti ve bardan çıkıp gittiler."

'BIÇAĞI RASGELE İKİ KERE SALLADIM'

Olay günü saat 12.30 sıralarında annesiyle birlikte Olimpos sahilindeki bir restorana gittiklerini ve garsona Sinan Sertel'i sorduğunu aktaran Sadık Poyraz, şöyle devam etti:

"O da tanıdığını söyleyince numarasını aldım. Watsaptan kendisini aradım. Cevap vermeyince 'Ben Sadık. Çıralı'daki restorandayım. Gel konuşalım. Beni tehdit edip duruyorsun' diye mesaj attım. O da bana '15 dakikaya geliyorum' şeklinde dönüş yaptı. Ardından yanımıza Zafer B. geldi. Ben de alzheimer hastası annemi tuvalete götürdüm. Geldiğimizde Sinan masamıza gelmişti. Annemden oturmasını istedim ve Sinan'la konuşacağımı söyledim. Dışarıya çıktık. Sinan bana 'Gel araçların yanına gidelim' dedi. Ben de onun sol kolundan tutarak durdurmaya çalıştım. O sırada bana dönerek 7-8 kez yumruk vurdu. Küfrederek vurmaya devam etti. Başımı aşağıya eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca iki üç hafta önce sahilde bulduğum ve yanımda taşıdığım bıçağı şortumun sağ cebinden çıkartarak rasgele iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı."

Tanık olarak dinlenen Zafer B. ise ifadesinde, "Olaydan 2 ay önce Sadık, Sinan'a hitaben 'Siz doğayı katlediyorsunuz' dedi. Sinan sahilde Sadık'ı kesinlikle tehdit etmedi. Olay günü ben Sinan'ı hastaneye götürürken Sadık bana mesaj atarak, 'Sen ona söyle polise ismimi vermesin. Beni şikayet etmesin. Bu olay burada kapansın. Daha fazla uzamasın' dedi. Ben de ona 'Adam burada ölüyor. Sen neyin derdindesin' dedim" diye konuştu.

İddianamede, Sadık Poyraz'dan alınan kan örnekleri üzerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan incelemede, esrar etkin maddesinin bulunduğuna da vurgu yapıldı. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.



