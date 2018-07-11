Cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kamerasında

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN'da önceki gün araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada, polis memuru A.Y.'nin tabancasından çıkan kurşun ile 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru A.Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36), arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında darp edildiği iddia edilen polis memuru A.Y.'nin tabancası ile rastgele ateş etmesi sonucu Rasim Sabah öldü, Fatih Ç. ağır yaralandı. Fatih Ç.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra bir cep telefonu mağazasına sığınan polis memuru A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, polis memuru A.Y.'nin kırmızı otomobilini park etmesi ve sonrasında yaşananlar görülüyor.



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