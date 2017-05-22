Cinayetle ilgili 7 kardeş adliyede

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde Güllük Liman yolu üzerinde geçen cuma günü yanmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada cesedin, 14 Mayıs'tan beri kayıp olan Ziya Temur'a ait olduğu belirlendi. Temur'un ayrıca av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili soruşturmasını derinleştiren jandarma, 7'si kardeş 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa B., Ahmet B., Mehmet B., Yakup B., Maşallah B., Evrail B. ve Mikail B. adlı 7 kardeş ise bugün adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Mustafa B.'nin jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa B.'nin, kısa süre önce 19 yaşındaki eşi F.B.'yi Temur'un kaçırdığını, namusunu temizlemek için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Mustafa B.'nin, Temur'u av tüfeğiyle önce başından, sonra göğsünden vurduğunu, ardından benzin dökerek yaktığını, silahı ise dalyana attığını anlattığı öğrenildi. Mustafa B.'nin ifadesi üzerine dalyanda arama yapan ekipler, olayda kullanılan av tüfeğini de buldu.
EŞ KORUMA ALTINDA
Temur ile kaçtığı iddia edilen 2 çocuk annesi F.B.'nin ise yaşanan olayların ardından devlet koruması altın alındığı öğrenildi.
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