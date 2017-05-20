Cinayetin nedeni hastanede kaybolan para tartışması

ANTALYA'da toptan tüp dağıtımı yapan 27 yaşındaki Burhan Oral'ı öldürmekten ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan 26 yaşındaki Metin Uslu, Oral'ın hastanede 13 bin lirasının kaybolmasında kendisini suçlamasının gururuna dokunduğu için cinayeti işlediğini söyledi.Geçen ocak ayında Burhan Oral yediği dürümden zehirlenince, tüp ve su dağıtımı yapan bir firmada işçi olarak çalışan arkadaşı Metin Uslu kendisini hastaneye götürdü. Hastanede 13 bin lirası kaybolan Burhan Oral, parayı kendisini hastaneye götüren Metin Uslu'nun aldığını düşünerek polise şikayetçi oldu. Hırsız damgası yediği için işinden de atılan Metin Uslu, kayınpederinin evinden aldığı tabancayla Burhan Oral'ı Bahtılı - Çakırlar yolu üzerinde, tüp dağıtımı için çıktığı kamyonunda kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olay sırasında Burhan Oral'ın yanında bulunan şirket çalışanı Halil Türkmen de kaçmak isterken kamyondan düşüp yaralandı.Olay yerinden motosikletle kaçan Metin Uslu, yakınlarının kendisini ikna etmesi üzerine jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınıp tutuklanan Metin Uslu hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, cinayette kullanılan tabancayla ilgili hem Metin Uslu, hem de kayınpederi İlhan D.'nin cezalandırılması istendi.'SUÇLAMA ÇOK AĞIRIMA GİTTİ'Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında, öldürülen Burhan Oral'ın yakınları ile biri tutuklu iki sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemedeki savunmasında Metin Uslu, “Dürümden zehirlenince ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Kendisine refakat ettim. Yakınları gelinceye kadar da yanından ayrılmadım. Üzerinden çıktığı söylenen telefonu ile cüzdanı bana teslim edildi. Ben de bunları Burhan Oral'ın şirketinde çalışan Halil Türkmen'e teslim ettim. Beni ertesi gün polis merkezinden aradılar. Burhan'ın cebindeki 13 bin liranın kayıp olduğunu, bunu benim aldığım yönünde şikayetçi olduğunu söylediler. Ben de bu parayı almadığıma dair ifade verdim. Birkaç gün sonra bu kez çalıştığım yere sivil polisler gelip ifademi aldı. Bu olay nedeniyle firma işime son verdi. Burhan Oral bölge dağıtıcısı olduğu için bana kimse iş de vermedi. Evli çocuk sahibi bir insan olarak böyle bir suçla suçlanmak çok ağırıma gitti" dedi.'SİNİRLE ATEŞ ETTİM'Bu olaydan 1.5 ay sonra eski çalıştığı firmadan 1 haftalık alacağını istemek için gittiği Çakırlar bölgesinde tüp dağıtımı yapan Burhan Oral'ı görünce konuşmaya karar verdiğini anlatan Metin Uslu, şöyle dedi:“Burhan Oral'ın yanında Halil Türkmen de vardı. Ancak bulundukları yer kalabalık olduğu için yanlarına gitmedim. Motosikletle kendilerini takip ettim. Olay yerinde Burhan beni görünce kamyonu durdurup aşağı indi. Yaptığı şikayet nedeniyle iş bulamadığımı ve yaşadıklarımı anlattım. Parayı almadığımı söyleyip şikayetini geri almasını istedim. Burhan da 'Parayı sen almadıysan kim aldı' diyerek ısrarcı oldu. Aramızda tartışma çıkınca Halil Türkmen bizi ayırdı. Yanımda kayınpederimin evinden aldığım dededen kalma tabanca vardı. Ben motosikletime binip ayrılmaya hazırlanırken Burhan anlayamadığım birşeyler söyleyince ortamın da verdiği sinirle elimdeki silahla ateş ettim."Olayda hayatını kaybeden Burhan Oral'ın annesi Demet Oral ile babası Şenol Oral, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Burhan Oral'ın tek çocukları olduğunu söyleyen Demet Oral, “Bir tek çocuğum vardı. Sanık onu da katletti" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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