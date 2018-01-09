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Cinayeti 'ayakkabıdaki toprak' aydınlatacak

BURSA'da, otomobilinde arkadaşı Engin Ulaş (35) ile birlikte alkol alırken başka bir araçtan tabancayla açılan ateş sonucu ölen kasap Mehmet Karaca (38) cinayetiyle ilgili davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, soruşturma sırasında bulunan...

Cinayeti 'ayakkabıdaki toprak' aydınlatacak
BURSA'da, otomobilinde arkadaşı Engin Ulaş (35) ile birlikte alkol alırken başka bir araçtan tabancayla açılan ateş sonucu ölen kasap Mehmet Karaca (38) cinayetiyle ilgili davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, soruşturma sırasında bulunan ve tutuklu sanık Cevat Şimşek'e (42) ait olduğu belirtilen ayakkabının üzerindeki toprak kalıntılarıyla, saldırının meydana geldiği ormanlık alandan ve ölen Karaca'nın evinin çevresinden alınan toprak numunelerinin 'aynı olup olmadığının belirlenmesi' için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.
Merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen mayıs ayında meydana gelen olayda, kasap Mehmet Karaca, arkadaşı Engin Ulaş ile birlikte 16 FU 669 plakalı otomobilinde alkol alırken, başka bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Açıl ateş sonucu, Karaca ve Ulaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı arkadaşlardan Mehmet Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayetle ilgili Cevat Şimşek ile arkadaşı İdris Durgun'u (41) gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ATEŞ EDENİN İSMİNİ SÖYLEDİ'
Mehmet Karaca'yı öldürdüğü, Engin Ulaş'ı da yaraladığı öne sürülen ve haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Cevat Şimşek ile arkadaşı İdris Durgun'un yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçları kabul etmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru İ.T. ise "Mehmet Karaca kendisine ateş eden kişinin Cevat Şimşek olduğunu kaldırıldığı hastanede ölmeden önce bana söyledi" diye ifade verdi.
Olayın meydana geldiği Cumalıkızık Mahallesi'nin Muhtarı Emin Yavuz ise "Mehmet Karaca mahallemde otururdu. Mehmet, köy kahvesinde, eşinden ayrıldığını ve çocuklarının velayetini isteyen bir şahsın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Jandarmaya gidip şikâyetçi olmasını istedim. Bir ay sonra da telefonla arayıp, kendisini tehdit eden kişinin evinin sokağında olduğunu söyledi. Kahveci Mahmut Şahin'le sokağa baktığımızda kimseyi görmedik. Yine şikâyetçi olmasını istemiştim" dedi.
TOPRAK NUMUNELERİ KARŞILAŞTIRILACAK
Mahkeme heyeti, olayın soruşturulması sırasında bulunan ve tutuklu sanık Cevat Şimşek'e ait olduğu belirtilen ayakkabının üzerindeki toprak kalıntılarıyla ormanlık alandan ve ölen Mehmet Karaca'nın evinin çevresinden alınan toprak numunelerinin 'aynı olup olmadığının belirlenmesi' için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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