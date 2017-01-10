Cinayet zanlısı, operasyonla yakalandı

ADANA'da Korkut Özgün'ün (35) katil zanlısı olarak aranan Deniz Süylemez (37), Mersin'de yakalandı.Yeni yılın ilk dakikalarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'ndeki lüks otomobilin içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Korkut Özgün, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayı araştıran Cinayet Bürosu ekipleri, Korkut Özgün'ün ölümüne neden olan kavganın, uyuşturucu alış verişinden kaynaklanan anlaşmazlıktan çıktığını belirledi. Ekipler, olaya karışan Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Deniz ve kardeşi Kenan Süylemez'i suçladı. Şakir Güzhan ile Murat Tek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.Cinayeti araştıran ekipler, Mersin'de gizlendiğini belirlediği şüphelilerden Deniz Süylemez'i düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Adana'ya getirilen Deniz Süylemez, susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Deniz Süylemez, işlemlerin ardından adliyeye çıkartıldı. Kenan Süylemez ise aranıyor.

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