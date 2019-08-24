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Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, husumetli olduğu Samet Coşkun'u(16) öldüren, 1 kişiyi de yaralayıp kaçan Bekir Kömüroğlu (55), kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Olay, 15 Temmuz günü Nurdağı ilçe merkezinde meydana...
GÜVENLİK 23.08.2019, 16:00
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, husumetli olduğu Samet Coşkun'u(16) öldüren, 1 kişiyi de yaralayıp kaçan Bekir Kömüroğlu (55), kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay, 15 Temmuz günü Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Marketten alış veriş yapıp çıkan Samet Coşkun'un yanına daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Bekir Kömüroğlu, otomobiliyle yanaşıp, av tüfeği ile ateş açtı. Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen U.K. de isabet eden saçmalarla yaralandı.
Jandarma ekipleri, kaçarak izini kaybettiren Bekir Kömüroğlu'nun ilçeye bağlı kırsal Kırışkal Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi abluka altına alan jandarma, Kömüroğlu'nu giydiği kadın kıyafetleri ile kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Kömüroğlu'nun üzerinde 1 tabanca ve tabancaya ait 42 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Bekir Kömüroğlu, mahkemece tutuklandı.
Olay, 15 Temmuz günü Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Marketten alış veriş yapıp çıkan Samet Coşkun'un yanına daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Bekir Kömüroğlu, otomobiliyle yanaşıp, av tüfeği ile ateş açtı. Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen U.K. de isabet eden saçmalarla yaralandı.
Jandarma ekipleri, kaçarak izini kaybettiren Bekir Kömüroğlu'nun ilçeye bağlı kırsal Kırışkal Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi abluka altına alan jandarma, Kömüroğlu'nu giydiği kadın kıyafetleri ile kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Kömüroğlu'nun üzerinde 1 tabanca ve tabancaya ait 42 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Bekir Kömüroğlu, mahkemece tutuklandı.
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