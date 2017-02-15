Cinayet zanlısı hastanede sahte kimlikle yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, () - İSTANBUL Kadıköy'de bir kişiyi bıçaklayarak öldünen Asker Öndil, Van'da sahte kimlikle hastanede tedavi gördüğü sırada gözaltına alındı. Öndil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen yıl kasım ayında İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. 22 yaşındaki Okan Alakuş, yoldan geçen iki kişiyle bir kadına laf atma konusu nedeniyle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Karnından bıçaklanan Okan Alakuş hayatını kaybetti. saldırgan ise firar ederek kayıplara karıştı. Polisin takibi zanlıyı ele verdi. Zanlı Asker Öndil'in kardeşi A.Ö. adına sahte kimlik düzenlediğini tespit eden Van polisi operasyon için gerekli hazırlıkları yaptı. Polis ilk adımda zanlının ağabeyi olan A.Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan ağabey A.Ö., ifadesinde cinayeti hastanede tedavi gören kardeşi Asker Öndil'in işlediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Van polisi, ayağında çıkan bir yara nedeniyle hastaneye başvuran Asker Öndil'i düzenlediği sahte kimlikle birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı Asker Öndil yapılan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI