Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı...
Kılıçdaroğlu: İnternette görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz
"Türkiye kan gölüne dönmüş durumda"
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü

Cinayet zanlısı, çocuklarını görmeye gelince yakalandı

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE'nin Çiftlik İlçesi'nde 5 ay önce arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği 22 yaşındaki Hasan Erten'i öldürdüğü gerekçesiyle aranan 30 yaşındaki Ethem Hıncer, çocuklarını görmek...

Cinayet zanlısı, çocuklarını görmeye gelince yakalandı

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE'nin Çiftlik İlçesi'nde 5 ay önce arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği 22 yaşındaki Hasan Erten'i öldürdüğü gerekçesiyle aranan 30 yaşındaki Ethem Hıncer, çocuklarını görmek için evine gelince yakalandı.
Çiftlik İlçesi Azatlı Kasabası'nda geçen 31 Temmuz günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Hasan Erten, tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın faili olarak aranan 4 çocuk babası Ethem Hıncer, geçen süre içerisinde yakalanamadı.
Hıncer'in çocuklarını görmek için bugün kasabadaki evine geldiği bilgisine ulaşan jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hıncer, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği Çiftlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında ayrı bir suçtan da 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ethem Hıncer, tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55