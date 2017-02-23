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Cinayet zanlısı akrabasını suçladı

ADANA'da evinin kapısında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Toksöz'ün katil zanlılarından Kemal Tozlu, cinayet bürosu ekiplerince yakalandı. Merkez Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Gökhan Toksöz,...

Cinayet zanlısı akrabasını suçladı
ADANA'da evinin kapısında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Toksöz'ün katil zanlılarından Kemal Tozlu, cinayet bürosu ekiplerince yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Gökhan Toksöz, 25 Ocak'ta sabah işe gitmeye hazırlanırken, evinin kapısını çalan yüzleri atkı ile kapalı 2 kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Tefecilerden aldığı borç yüzünden öldürüldüğü öne sürülen Toksöz'ün katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, cinayeti Kemal ile Orkun Tozlu'nun işlediğini belirledi.
Cinayet Bürosu ekipleri, Orkun Tozlu'yu 5 Şubat'ta yakaladı. Suçlamayı kabul etmeyen ve cinayeti Kemal Tozlu'nun işlediğini öne süren şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaçan Kemal Tozlu'nun da peşini bırakmayan polis, şüpheliyi Mersin'de saklandığı evde operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınarak Adana'ya getirilen Kemal Tozlu, Asayiş Şubesi'ndeki sorgusunda suçlamayı kabul etmedi. Cinayeti akrabası Orkun Tozlu'nun işlediğini ileri süren Kemal Tozlu, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FK (OA/ )(23.02.2017,FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ)
 

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