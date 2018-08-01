Cinayet zanlısı, 5 yıl sonra yakalandı

BOLU’da, 5 yıl önce bir barda çıkan kavgada tarafları ayırmak isterken bıçaklanarak ölen Akın Yaman’ın (35) katil zanlısı olarak aranan İsmail Altıntop (38), yakalandı.Olay, 2013 yılının Aralık ayında D-100 karayolu üzerindeki bir barda meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda garsonluk yapan, aynı zamanda amatör kulüplerde futbol oynayan Akın Yaman, eğlenmek için gittiği barda çıkan kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada Akın Yaman bıçaklandı. Akın Yaman, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Akın Yaman'ın kavga eden grup arasında kaldığı, bıçaklanmasının ardından da barın kapısının önüne atıldığı, daha sonra arkadaşları tarafından kol ve bacaklarından tutularak götürüldüğü yer aldı.Olayın ardından gözaltına alınan 8 kişi, serbest kaldı. Evli 1 çocuk babası Akın Yaman'ı bıçakladığı iddia edilen İsmail Altıntop ise bulunamadı.Yaklaşık 5 yıldır aranan İsmail Altıntop’un, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu yeri belirlendi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Altıntop'u, Karamanlı Mahallesi’nde bir otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan Altıntop’un 5 yıl boyunca çevre illerde bulunan akrabalarında dönüşümlü olarak kaldığı tespit edildi.3 ayrı yaralama ve 1 evrakta sahtecilik suçlarından da aranan İsmail Altıntop, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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