Cinayet zanlıları çatı katında yakalandı

ADANA'da, 'silahla adam öldürme' suçundan aranan Murat Demir ile 4 arkadaşı, polisin baskın düzenlediği binanın çatı katından silahları atıp, kaçmak isterken yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki oto kiralama şirketinde geçen yıl meydana gelen cinayetle ilgili aranan Murat Demir ile 4 arkadaşının kullanılmayan kiralama şirketinin çatı katında saklandığı belirlendi. Operasyon için hazırlık yapan ekipler zırhlı araçlarla Obalar Caddesine girdi. Binanın çevresini kuşatan polis ekipleri, binaya operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören zanlılar, üzerlerindeki pompalı tüfek ile tabancayı binanın arkasındaki boşluğa attı.

Murat Demir ile yanında bulunan 4 arkadaşı gözaltına alındı, boş arazide arama yapan polis, zanlıların attığı silahları buldu. Zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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