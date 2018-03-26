Cinayet "yan baktın" tartışmasından çıkmış... 4 kişiden 1'i tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () ÜSKÜDAR'DA iki grup arasında çıkan, Fırat Hayal'in (29) göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgada olayın şüphelileri polis tarafından gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında "yan baktın" tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Zeynep Kamil mahallesi, Balcılar yokuşunda 4 Şubat 2018 günü meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan Fırat Hayal kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Yavuz Selim Ü.(37) ile Ender E.(28)'de yaralanmıştı. Olayda kullanılan bıçak, polis ekipleri tarafından bir sokak aşağıda atılmış olarak bulunmuştu.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Semih Ö'nün (19) daha önceden adam öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturma sonucu kavganın "Yan bakma" yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Bulut Y.(26), M.M.(16), Adnan H.(18) ve Semih Ö. savcı karşısına çıktı. Şüphelilerden Semih Ö., tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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