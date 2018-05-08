Cinayet şüphelisi oto tamircisi tutuklandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, geçen cumartesi husumetlisi Rıdvan Çakır’ı (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan oto tamircisi Abdullah Kurt, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İnegöl'de geçen cumartesi gecesi Ç.Ç., arkadaşı F.K.’yi de yanına alıp tamirden çıkan aracını almak için oto tamircisi Abdullah Kurt’un iş yerine gitti. Kurt, tamir ettiği araca binip gençlerle birlikte yemeğe gitti. Yemek sırasında Rıdvan Çakır, iddiaya göre, Abdullah Kurt’u telefonla arayarak İnegöl Yeni Belediye binası inşaatının önüne çağırdı. Kurt, aracını tamir ettiği gençlerden kendisini inşaatın önüne bırakmasını istedi. İnşaat önünde araçtan inen Abdullah Kurt, husumetlisi Çakır ile aniden kavga etmeye başladı. İddiaya göre, kavga sırasında iki taraf da birbirlerine bıçak ve silah çekti. Abdullah Kurt tabancayla Rıdvan Çakır’a tek el ateş etti. Çakır ağır yaralanırken, Kurt ise kendisine olay yerine getiren gençlerin aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Rıdvan Çakır, 112 Acil Servis ekibi tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan cinayet zanlısı Abdullah Kurt ile birlikte şüpheliyi olay yerine ve ardından emniyete götüren F.K. ile Ç.Ç. de gözaltına alındı.

Cinayet şüphelileri hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah Kurt, gazetecilere “Haraç istiyordu, o nedenle öldürdüm” dedi. Kurt çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. F.K. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



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