Cinayet şüphelisi ormanlık alanda yakalandı

NİKSAR (Tokat), () - TOKAT'ın Niksar İlçesi'nde hayvan otlatma yüzünden tartıştığı 44 yaşındaki Aytekin Arslan'ı bıçaklayarak öldüren, 25 yaşındaki Derman Çakmak yakalandı.

Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Beldesi'nde 3 gün önce Derman Çakmak ve kardeşi 17 yaşındaki E.Ç. ile Aytekin Arslan arasında hayvan otlama yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre Aytekin Arslan’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra motosiklet ile olay yerinden kaçan Derman Çakmak'ın yakalanması için Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığının 3 günlük süren titiz çalışması sonucunda Derman Çakmak ilçede bulunan ormanlık alanda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Derman Çakmak tutuklandı. arak cezaevine gönderildi.