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Cinayet şüphelisi jandarmanın denetiminde yakalandı

ZONGULDAK’ta, jandarma ekiplerince yapılan huzur denetiminde, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı. Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 215 kişilik jandarma personelinin...

GÜVENLİK 20.09.2019, 15:35
Cinayet şüphelisi jandarmanın denetiminde yakalandı
ZONGULDAK’ta, jandarma ekiplerince yapılan huzur denetiminde, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.
Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 215 kişilik jandarma personelinin katılımıyla huzur denetimi gerçekleştirdi. Denetim kapsamında, Zonguldak- Ankara yolunda, eğitimli köpek 'Öfke' ile de araçlarda arama yapıldı. Öğlen saatlerinde sona eren denetimde aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 110 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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