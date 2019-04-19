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Cinayet şüphelisi ayağından vurularak yakalandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 'adam öldürme ve kasten yaralama' suçlarından aranan şüpheli R.A.Y. (37), kovalamaca sırasında kaza yaptığı otomobilden kaçmaya çalışırken, jandarma tarafından ayağından vurularak yakalandı. Çamlıhemşin...

Cinayet şüphelisi ayağından vurularak yakalandı
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 'adam öldürme ve kasten yaralama' suçlarından aranan şüpheli R.A.Y. (37), kovalamaca sırasında kaza yaptığı otomobilden kaçmaya çalışırken, jandarma tarafından ayağından vurularak yakalandı.
Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 13.30 sıralarında, ilçenin Üççeşme mevkisindeki kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı 53 AG 168 plakalı otomobili takibe aldı. Şüpheli sürücü, kovalamaca sırasında Çayırdüzü Köprüsü mevkisinde aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Bu sırada otomobilden inen iki şüpheliden birinin elinde tabanca olduğunu fark eden ekipler, 'teslim ol' çağrısında bulundu. Ekipler, uyarıya rağmen kaçmaya çalışan şüphelinin ayaklarına doğru ateş etti. Arazide ayağından vurularak yakalanan şüphelinin, yapılan sorgulamasında, 'adam öldürme ve kasten yaralama' suçlarından aranan R.A.Y. olduğu belirlendi. Diğer şüpheli M.O. ise kaçtı.
Üzerinde ruhsatsız tabanca, mermi ve bıçak da ele geçirilen şüpheli, tedavisi için Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen şüphelinin, tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan, 'uyuşturucu kullanma, bulundurma ve satma' suçundan aranan araçtaki diğer şüpheli M.O.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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