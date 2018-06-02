Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da LGS heyecanı
İstanbul'da LGS heyecanı
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi

Cinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldü

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada eski ortağı Murat Yenikapı'yı (43) öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nedim Vural B., adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle...

Cinayet şüphelisi, arka kapıdan çelik yelekle adliyeye götürüldü
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada eski ortağı Murat Yenikapı'yı (43) öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nedim Vural B., adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilip emniyet binasının arka kapısından çıkarılarak polis aracına bindirilen Nedim Vural B. ifadesinde, iş yerini yaklaşık 2 ay önce Yenikapı'dan devraldığını belirterek, "200 bin liralık borcumu, 500 bin liraya çıkarmak istediler" dedi.
Olay, dün saat 14.15'te, merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki, bir GSM firmasına ait bayide meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural B., Murat Yenikapı'yı tabancayla vurarak öldürdü, akrabası Abdullah ve Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Cinayet sonrası toplanan kalabalığı, polisler dağıttı.
Gözaltına alınarak emniyete getirilen Nedim Vural B. burada alınan ifadesinde, "Yaklaşık 2 ay önce dükkanı Murat Yenikapı'dan satın aldım. Daha sonra aldığım bayiliğin dükkanın değerini artırması üzerine borcumu 200 bin liradan 500 bin liraya çıkarmaya çalışıyorlardı. Olay günü Murat Yenikapı, kardeşi ve yeğeni ile konuşmaya geldi. Sonra tartışmaya başladık. Küfür edince kendimi kaybettim" dedi.
Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Nedim Vural B., güvenlik gerekçesiyle emniyet binasının arka kapısından çıkarılıp, polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü. Çelik yelek giydirilen Nedim Vural B., gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna cevap vermedi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325