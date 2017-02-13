Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Cinayet şüphelisi 4 Suriyeli adliyeye sevk edildi

Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, motosiklet satışında çıkan kavgada 21 yaşındaki İsa Mustafa'yı bıçakla öldüren 4 Suriyeli şüpheli adliyeye sevk edildi. Geçen cumartesi gecesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen...

Cinayet şüphelisi 4 Suriyeli adliyeye sevk edildi

Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, motosiklet satışında çıkan kavgada 21 yaşındaki İsa Mustafa'yı bıçakla öldüren 4 Suriyeli şüpheli adliyeye sevk edildi.
Geçen cumartesi gecesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsa Mustafa aralarındaki motosiklet satışı konusunu görüşmek için Suriye uyruklu Ömer Silo, Hüseyin Derik, Hatım K. ve Ala H. ile bir araya geldi. İddiaya göre çıkan tartışmada İsa Mustafa, kim tarafından kullandığı bilinmeyen bıçakla yaralanırken, 4 kişi kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla ambulansla özel bir kliniğe götürülen İsa Mustafa, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde Ömer Silo, Hüseyin Derik, Hatım K. ve Ala H.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.