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Cinayet suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri ‘Kasten adam öldürme’ suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.'yi yakaladı.  Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...

Cinayet suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri ‘Kasten adam öldürme’ suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.'yi yakaladı. 
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten adam öldürme' suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.'nin Meşrutiyet Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu mahallede inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda A.B.'nin gizlendiği eve baskın yapıldı. A.B., polisleri görünce yaya olarak kaçtı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan A.B., polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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