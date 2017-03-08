Cinayet sonrası oğlunu aradı: Annenizi vurdum

Bülent TATOĞULLARI- Mithat ABAKAN/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Özallı, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle geçen yıl boşandığı eşi 46 yaşındaki Cuma Akkaya tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Cinayet sonrası oğlunu arayan Cuma Akkaya, "Annenizi vurdum gidin kurtarın" dedi.

Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, işten çıkıp kızının oturduğu apartmana gelen Aynur Özallı, burada kendisini bekleyen ve geçen yıl boşandığı eşi Cuma Akkaya'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Aynur Özallı, açılan ateş sonucu yere yığılırken, Cuma Akkaya olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

8 BOŞ KOVAN BULUNDU

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aynur Özallı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis, pompalı tüfekle bu tüfeğe ait 8 boş kovan buldu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izi bulunan Aynur Özallı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Polisin yakalamak için çalışma yaptığı cinayet şüphelisi Cuma Akkaya ise bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Susma hakkını kullanıp ifade vermeyen Akkaya'nın, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduğu belirtildi.

'ANNENİZİ VURDUM'

Polisin olayla ilgili ifadesine başvurduğu çiftin oğlu Feramuz Akkaya, dün akşam babasının kendisini aradığını ve "Annenizi vurdum, gidin kurtarın" demesinin ardından olaydan haberdar olduğunu anlattı.

'BENDE ŞEREF BIRAKMADI'

Polis olayla ilgili kadının çalıştığı büfe işletmecisinin de ifadesine başvurdu. İşletmeci S.K., Aynur Özallı'nın 3 yıldır aralıklı büfesinde çaycı olarak çalıştığını, Cuma Akkaya'nın ise kadının çalışmasını istemediğini ve işten çıkarmasını istediğini anlattı. Aynur Özallı'nın dün sabah işe gelip akşam ayrıldığını kaydeden S.K., akşam saatlerinde kendisini telefonla arayan Cuma Akkaya'nın kadını öldürdüğünü söylediği ve "Abi bende şeref bırakmadı" dedikten sonra telefonu kapattığını belirtti.

5 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Aynur Özallı ile Cuma Akkaya arasında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'bıçakla yaralama' olaylarının olduğu, bunun sonucunda Cuma Akkaya'nın 5 kez evden uzaklaştırma aldığı belirtildi. En son uzaklaştırma kararının 17 Ekim 2016'da 3 ay süreyle verildiği, bu sürenin 18 Ocak 2017 tarihinde dolduğu ve bu tarihten sonra herhangi bir koruma kararı olmadığı kaydedildi. Aynur Özallı ile Cuma Akkaya'nın 26 Nisan 2016 tarihinde boşandığı belirlendi.

CENAZE KAHRAMANMARAŞ'A TOPRAĞA VERİLECEK

Aynur Özallı'nın cenazesini teslim almak için oğlu ve kadının kardeşleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Özallı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi. Yakınları 3 erkek, 1 kız çocuk sahibi Aynur Özallı'nın ev kadını olduğu ve çalışmadığını söylerken, Cuma Akkaya'nın ise işsiz olduğunu anlattı.



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