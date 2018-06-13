Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde kız isteme meselesinden aralarında husumet bulunan üniversite öğrencisi Tayfur Yenigün'ü (19) tabancayla öldürüp, ağabeyi Turan Yenigün'ü (31) de yaralayan ve kaçtıktan sonra bir ahırda yakalanan Paşa...

Cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası
ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde kız isteme meselesinden aralarında husumet bulunan üniversite öğrencisi Tayfur Yenigün'ü (19) tabancayla öldürüp, ağabeyi Turan Yenigün'ü (31) de yaralayan ve kaçtıktan sonra bir ahırda yakalanan Paşa Çelik (41), 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis, 'yaralama ve silah bulundurmak' suçlarından da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 8 Ekim 2014 tarihinde, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Paşa Çelik ile kardeşi Tuncer Çelik (36), kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Turan Yenigün ve kardeşi Tayfur Yenigün ile tartıştı. Paşa Çelik, tartışma sırasında tabancayla Yenigün kardeşlere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İzmir 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Tayfur Yenigün yaşamını yitirirken, ağabeyi Turan Yenigün yaralandı.
Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Paşa Çelik, geçen 15 Şubat'ta Mahmudiye ilçesinde, ağabeyi Mustafa Çelik'in evinin yanında bulunan ahırda polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Paşa Çelik, Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada öldürmek niyetinde olmadığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, Paşa Çelik'i, Tayfur Yenigün'ü öldürmek suçundan ömür boyu, Turan Yenigün'ü yaralamaktan 9 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325