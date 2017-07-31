Cinayet sanığına istinafta 'meşru müdafaa' gerekçesiyle beraat

ADANA'da 17 yaşındaki H.N., ağabeyi Yavuz Nazar'ın kayınpederi 38 yaşındaki Ali Sadıklı'yı öldürmekten 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), H.N.'nin eyleminin meşru müdafaa olduğunu belirterek beraatine karar verdi.Ailesiyle gıda toptancılığı yapan 22 yaşındaki Yavuz Nazar ile 20 yaşındaki Arzu Nazar 3 yıl önce evlendi. Yaklaşık 1 yıl önce Arzu Nazar şiddetli geçimsizlik nedeniyle babası Ali Sadıklı'nın evine yerleşti. İddiaya göre, Nazar ve Sadıklı aileleri arasında husumet başladı. 27 Nisan 2016'da merkez Seyhan İlçesi ATİKOP Toptancılar Sitesi içerisinde Yavuz Nazar, kayınpederi Ali Sadıklı ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Yavuz Nazar kayınpederini bıçakla yaraladı.SİLAHLAR KONUŞTUDaha sonra Ali Sadıklı, telefonla akrabaları Ahmet Sadıklı, Aydemir Sadıklı ve Özdemir Sadıklı'yı; Yavuz Nazar ise babası Ziya ile kardeşleri H.N. ve ağabeyi Oğuz Nazar'ı çağırdı. Olay yerine gelen Ziya Nazar, bankaya doğru yürüdüğü sırada Aydemir Sadıklı'nın tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Babasının yaralandığını gören H.N. tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Sadıklı hayatını kaybetti. H.N. ile Yavuz Nazar tutuklandı.Ahmet, Aydemir ve Özdemir Sadıklı hakkında silahla yaralama suçundan 6'şar yıla kadar Ziya, Oğuz ve Yavuz Nazar hakkında kasten öldürme suçlarından ömür boyu, kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından ise 37'şer yıla kadar, H.N. hakkında ise kasten öldürme, teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından yaşının küçük olması nedeniyle 47 yıla kadar hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.'BABAMI KORUMAK İSTEDİM'Ağabeyinin aramasının ardından babası ile birlikte geldiklerini anlatan H.N. "Babam bankaya doğru yürüdüğü sırada, Aydemir Sadıklı, tabancayla babama ateş etti. Babam yaralanıp yere düştükten sonra sürünerek kaçmaya çalışıyordu. Bu sırada Ali Sadıklı, Aydemir Sadıklı'nın elindeki tabancayı alıp babama doğrulttuğunu görünce ben de belimdeki tabancayı çıkarıp ateş ettim" diye savunma yaptı. Yavuz Nazar ise korkutmak amacıyla bıçağı rastgele salladığını söyledi. Mahkeme heyeti, H.N.'ye cinayet ve 2 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 18 yıl 4 ay, Yavuz Nazar'a ise cinayet ve yaralama suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Aydemir Sadıklı yaralama suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alırken, diğer sanıklar beraat etti.İSTİNAFTA DURUŞMA YAPILDIİtiraz üzerine dosyayı görüşen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi duruşma yaptı. Mahkeme, H.N.'nin eyleminin babası Ziya Nazar'a yönelik saldırıyı defetmek amacıyla saldırı ile orantılı olduğuna kanaat getirdi. Bu gerekçeyle olayın meşru müdafaa sınırları içinde kaldığını belirten mahkeme H.N.'nin cinayet suçundan beraatına karar verirken, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi. H.N., tahliye edildi. Yavuz Nazar'ın itirazını reddeden mahkeme, Aydemir Sadıklı'nın cezasını artırarak 7 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti.

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