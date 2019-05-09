Cinayet sanığı pilota 25 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir kovuk içinde cesedi bulunan masör Erdoğan Akbaş'ı (23) öldürdüğü iddiasıyla, cinayetten 11 yıl sonra tutuklanan pilot Asım Onur Ceyhan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan'a verilen cezada suç tarihinde internette yaptığı 'parmak izi nasıl silinir, suç delilleri nasıl ortadan kaldırılır' şeklindeki araştırmaları delil oldu.

Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Cesedin, Kemer'de masör Erdoğan Akbaş'a ait olduğu tespit edildi. İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 yıl faaili meçhul kalan dosyayı yeniden açtı. Özel ekip kuran jandarma, Akbaş'ın ölümüyle ilgileri olduğu iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur Ceyhan, tutuklandı. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu için cinayeti işlediği öne sürülen Asım Onur Ceyhan hakkında Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık Asım Onur Ceyhan ile Erdoğan Akbaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı daha önce açıklayarak son duruşmada da tekrarladığı mütalaasında Erdoğan Akbaş'ın cesedindeki çürüme nedeniyle ölüm nedeninin tespit edilemediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Sanık Asım Onur Ceyhan'ın suç tarihlerinde cep telefonundan yüzlerce kez internet sitelerine girerek, 'parmak izi nasıl silinir, suç delilleri nasıl ortadan kaldırılır' şeklinde pek çok araştırma yaptığı belirlenmiştir. Sanık Asım Onur Ceyhan'ın 16 Nisan 2008 günü babası Mustafa Ceyhan'ın Antalya Kepez Şelale Mahallesi'ndeki evinde 11 saat birlikte kaldıkları sırada bilinmeyen bir nedenle Erdoğan Akbaş'ı yine bilinmeyen bir şekilde öldürdüğü, ardından bilinmeyen bir tarihte Akbaş'ın cenazesini Belova bölgesine götürdüğü, kayalıkların içine sakladığı anlaşılmıştır."

Savcı, Asım Onur Ceyhan'ın 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü. Son sözü sorulan sanık Asım Onur Ceyhan da “Ben masumum. Erdoğan'ı öldürmem için bana daha çok ağır şeyler yapması gerekirdi" dedi.

Mahkeme, sanığı 'kasten öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından iyi hal indirimi ile ceza 25 yıla çevrildi.

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