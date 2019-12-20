istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Cinayet sanığı: Ölen için cezaevinde Yasin okuyorum

ERZURUM'da, adliye çıkışı çıkan bıçaklı kavgada  İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar (29) ile ağabeyi Sadri Çınar'ın (31) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis cezası istenen...

GÜVENLİK 20.12.2019, 10:47
Cinayet sanığı: Ölen için cezaevinde Yasin okuyorum
ERZURUM'da, adliye çıkışı çıkan bıçaklı kavgada  İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar (29) ile ağabeyi Sadri Çınar'ın (31) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis cezası istenen Zafer Çınar, "İbrahim yüzüme doğru bıçak sallıyordu. Yaptığım meşru müdafaadır. Ben bıçağı savurduğumda ayağı kaydı düştü. Bıçak kalbine girmiş. Takdiri ilahi, ben vurmadım.  8,5 aydır cezaevindeyim. Cezaevine girdiğimden beri Yasin okuyorum. Benim kardeşimdi diyerek, her gece üzülüyorum" dedi. 
Olay, 21 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bıçaklı yaralama suçundan davalık olan taraflar, adliye çıkışı, cadde ortasında karşılaştı. Çıkan bıçaklı kavgada Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Çınar ise İbrahim Hakkı Turgut'un arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan Zafer Çınar, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar ise serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin delil olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2 kardeş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
YARGILAMA BAŞLADI
Dün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Zafer Çınar, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'nden, tutuksuz sanık ağabey Sadri Çınar ise Horasan Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise  İbrahim Hakkı Turgut'un babası Murat Turgut, şikayetçi olarak hazır bulundu. 
Savunması sorulan tutuklu sanık Zafer Çınar, ölen İbrahim Hakkı Turgut'un abisi İsmail Turgut'un, kendi ağabeyi Sadri Çınar'ı bıçakladığı için davalık olduğunu anlatarak, "İbrahim birlikte yiyip, içtiğim arkadaşımdı. Öz kardeşim kadar seviyordum. Abi-kardeş gibiydik. Abimin bıçaklanması olayından önce İbrahim Hakkı Turgut, beni 3 yerimden bıçaklamıştı. Araya babasının ve arkadaşlarının girmesiyle barıştık. Daha sonra ne olduysa, abisi İsmail, abimi bıçakladı. Duruşması için gittiğimiz adliyede İbrahim bana çakmak fırlattı ve tehditler savurdu. Duruşmadan çıktık, adliyeden yaya olarak ayrıldık. Bizi takip ediyorlarmış. Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezi önünde İbrahim Hakkı Turgut ile arkadaşı Muhammed Taha Yalçın bize pusu kurmuşlar. Olaydan önce beş katlı binadan düştüm, yoğun bakımda kaldım. Vücudumda 18 kırık vardı. Onlarla uğraşacak durumda değildim. İbrahim abime tekmeye vurdu. Muhammet, 'bıçağını çek, onları vur' deyince, ikisi bıçaklarını çekti. Bana savurmaya başladılar. Abimden korktum, ben de çıkardım bıçağı. Adliyeye girerken bıçağı çimler arasına saklamıştım. Çıkışta aldım. Birbirimize bıçak savururken, İbrahim'in ayağı kaydı. O anda bıçak kalbine saplanmış. Takdiri ilahi ben vurmadım, haberim yok. Yere düşünce bıçak saplanmış. Kendimi, iki kişi arasında korudum. Yaptığım meşru müdafaadır. Muhammet de beni bıçakladı. Öldürme niyetim olsaydı, gelen ambulansa 'ilk onu götürün' dedim. Sizce ben öldürecek olsam bunları yapar mıyım? Orada Muhammet'i de onu da öldürürdüm. 8,5 aydır cezaevindeyim. Cezaevine girdiğimden beri Yasin okuyorum. Benim kardeşimdi diyerek, her gece üzülüyorum" diye konuştu.
POLİS MEMURU TANIK OLARAK DİNLENDİ
Tanık olan polis memuru da gözlükçüye girdiği sırada birbirine bıçak sallayan 2 kişi gördüğünü ifade ederek, "İki kişi birbirine bıçak sallayarak geliyordu. Ölen kişi savurdu, Zafer kendini geri çekince bıçak isabet etmedi. Ayırmaya çalıştım, bağırdım ancak sesimi duymuyorlardı. Ortam çok kalabalık olduğu için silahımı kullanamadım. Daha sonra Zafer savurunca, İbrahim'in kalbine girdi. Bıçaklandığı anı bizzat gördüm. Daha sonra bıçaklanan kişi yere düştü. Zafer kaçmaya başladı, ben peşinde koştum onu yakaladım" dedi.
Zafer Çınar'ın avukatı Ümit Teymuroğlu ise müvekkiline karşı iki kişi tarafından yapılan planlı bir saldırı olduğunu savundu. Müvekkilinin kendisini ve abisini korumak için içgüdüsel olarak hareket ettiğini söyleyen avukat Teymuroğlu, "Müvekkil, yaşam hakkına yapılan bu ölümcül saldırıyı, saldırı ile orantılı olarak defetmek için kendini savunduğu sırada rastgele savurduğu bıçak ile maktul yaralanıyor. Müvekkil hukukun kendine verdiği meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Çünkü hukuk hakkın ve haklının saldırıya uğramasına izin vermez" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Zafer Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan İbrahim Hakkı Turgut'un bıçaklandıktan sonra yere düştüğü anı gösteren görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, bıçaklı saldırıda çevredeki vatandaşların kaçıştığı, Turgut'un bıçaklandıktan sonra bir süre yürüyüp, yere düştüğü görülüyor.

Yorumlar (0)
12°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
İmsak 06:46
Güneş 08:18
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10