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Cinayet sanığı muhtara ömür boyu hapis istemi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da gizli ilişki yaşadığı kadının kayınbiraderi 23 yaşındaki Murat Aygün'ü öldürmekle suçlanan muhtar 41 yaşındaki Metin Gündüz hakkında ömür boyu hapis, suçu üstlenmek isteyen kardeşi 19 yaşındaki...

Cinayet sanığı muhtara ömür boyu hapis istemi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da gizli ilişki yaşadığı kadının kayınbiraderi 23 yaşındaki Murat Aygün'ü öldürmekle suçlanan muhtar 41 yaşındaki Metin Gündüz hakkında ömür boyu hapis, suçu üstlenmek isteyen kardeşi 19 yaşındaki Nezir Gündüz hakkında da 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İddiaya göre mahalle muhtarı Metin Gündüz, 3 yıldır aşk yaşadığı M.A.'nın eşi Şeyhmus Aygün durumu öğrendi. Bunun üzerine Şeyhmus Aygün eşi ile boşanma aşamasına gelirken Metin Gündüz ile aralarında husumet başladı. 31 Mart'ta merkez Seyhan İlçesi'nin Kavaklı Mahallesi'nde Şeyhmus Aygün, kardeşi Murat ile birlikte aracıyla seyir halinde iken Metin Gündüz kardeşi Nezir ile birlikte yolunu kesince iki taraf tartışmaya başladı. Metin Gündüz, araçtan inerek üzerine doğru yürüyen Murat Aygün'e tabancayla ateş etti. Murat Aygün kaldırıldığı hastanede ölürken, Metin Gündüz ile kardeşi Nezir Gündüz gözaltına alındı. Olaydan sonra Aygün ailesinin yakınları ise 2 defa Metin Gündüz'ün evini kundaklamaya çalıştı.
SUÇU ÜSTLENDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Metin Gündüz, Şeyhmus Aygün'ün yollarını kestiğini öne sürerek, "Kardeşim Nezir, belinden tabancayı çıkararak korkutmak için dışarıya bir el ateş etti. Ben kesinlikle ateş etmedim" diye savunma yaptı. Nezir Gündüz ise ağabeyinin ifadesini doğrulayarak cinayeti kendisinin işlediğini öne sürdü. Gündüz kardeşler ifadelerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı cinayeti Metin Gündüz'ün işlediğini kardeşi Nezir'in ise suçu üstlenmeye çalıştığını kaydetti. Savcı, Metin Gündüz hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu, ara kararla tahliye edilen Nezir Gündüz'ün ise suç üstlenmeden 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Gündüz kardeşler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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