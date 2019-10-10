Cinayet sanığı kadının avukatı: Namusuna karşı gerçekleştirilen saldırının mağduru

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, daha önce kendisine cinsel saldırıda bulunup, gece vakti evine geldiğini öne sürdüğü Durmuş Tayyar'ı (38) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Leyla U.'nun (37) avukatı Tolgahan Turan savunmasında, “Müvekkilim sanık değil, ırzına ve namusuna karşı gerçekleştirilen haksız saldırının mağdurudur" diyerek, tahliye istedi.Olay, geçen şubat ayında Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Tayyar, eşinin olmadığı sırada evine geldiği Leyla U.'yu ilişkiye zorladı. Leyla U., Tayyar'a gitmesini söyledi. Ancak Durmuş Tayyar, evin kapısında beklemeye devam etti. Leyla U. da evdeki av tüfeğini alıp, arka pencereden çıktı ve kapıya yöneldi. Kapıda bekleyen Durmuş Tayyar'ı başından, tüfekle vurdu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir süredir eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Tayyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Leyla U.'nun Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Leyla U. kucağında bebeğiyle katıldı. Ölen Durmuş Tayyar'ın babası ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Tayyar Ailesi'nin avukatı, sanığın yaşadıklarını kolluk kuvvetlerine ya da maktulün ailesine söylemediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.Leyla U. ise savunmasında, Durmuş Tayyar'ın kendisini sürekli tehdit ederek cinsel ilişkiye zorladığını anlatarak, “Eşime söyleyemediğim bir konuyu maktulün babasına nasıl söyleyebilirim ki" dedi.Sanık avukatı Tolgahan Turan da “Bu ülkede kadın olmak çok zor. Ülkemizde yaşayan kadınları koruyamıyoruz" diyerek, şunları söyledi:“Maktul sabıkalı ve kardeş, anne, baba dinlemeyen birisi olup, toplumdan korkmayan bir kişiliktir. Biz erkeklerin toplumda kadını rahatsız etmememiz gerekiyor. Olay günü, müvekkilim maktulün geleceğini kolluk güçlerine söylese ne yapılabilirdi? Verilecek karar bir kadının kendisini koruması yönünde önemli bir yer alacaktır. Sanığın ekonomik durumu oldukça kötüdür. Parası olmadığı için ailesi ile soğuk havalarda bile konteynerde yaşamak zorunda kalmıştır. Maktul, sanığın fakirliğinden, akrabalarının olmayışından ve köyün ıssız bir mevkisinde evinin olmasından faydalanarak, kendisini tehdit yoluyla birlikte olmaya zorlamıştır. Müvekkilim sanık değil, ırzına ve namusuna karşı gerçekleştirilen haksız saldırının mağdurudur. Müvekkilimin meşru müdafaadan yararlanmasını ve tahliyesini istiyoruz."Savcının, sanığın 'kasten öldürme suçu'ndan cezalndırılmasını, ancak haksız tahrik indirim uygulanması gerektiğini mütaala ettiği duruşma ertelendi.