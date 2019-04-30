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Cinayet sanığı için 'akıl sağlığı' raporu alınacak

İZMİT’te, bakkal Abdulbaki Aykut’u (56) bıçaklayarak öldürdükten sonra "Allah, köpekler aracılığı ile Aykut’u bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" diye ifade veren Engin Gülistan'ın (32) tutuklu yargılandığı davada, akıl...

Cinayet sanığı için 'akıl sağlığı' raporu alınacak
İZMİT’te, bakkal Abdulbaki Aykut’u (56) bıçaklayarak öldürdükten sonra "Allah, köpekler aracılığı ile Aykut’u bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" diye ifade veren Engin Gülistan'ın (32) tutuklu yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için istenilen rapor beklenecek.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 1 Eylül 2016 tarihinde yaşanan olayda, Engin Gülistan  bakkal Abdulbaki Aykut’u bıçaklayarak, öldürdü. Sesler üzerine bakkala gelen çevre sakinleri Engin Gülistan’ı, darbetti. Yaralanan Gülistan, hastanedeki tedavisinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Gülistan ilk ifadesinde, "Allah, köpekler aracılığı ile Aykut’u bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" dedi. Hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı.
Yargılama sırasında mahkeme, tutuklu sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. 
Davanın bugün görülen duruşmasında Engin Gülistan’ın avukatı, sanığın tutuksuz yargılanmasını ve tedavi ettirilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mütaala etti.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine karar vererek, sanığın tutukluluğuna karar vererek, duruşmayı erteledi.

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