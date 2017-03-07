Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...
Bakan Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salon da iptal edildi
Almanya ile ipler kopma noktasında

Cinayet sanığı: Babamı yanlışlıkla öldürdüm

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de tartıştığı babası 54 yaşındaki Mehmet Aslı'yı av tüfeği öldürmekten tutuklanan 30 yaşındaki Yusuf Aslı, ilk duruşmadaki savunmasında babasını yanlışlıkla öldürdüğünü...

Cinayet sanığı: Babamı yanlışlıkla öldürdüm

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de tartıştığı babası 54 yaşındaki Mehmet Aslı'yı av tüfeği öldürmekten tutuklanan 30 yaşındaki Yusuf Aslı, ilk duruşmadaki savunmasında babasını yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.
Olay geçen yıl 25 Aralık'ta merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Uğurevler Mahallesi, 254. Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Aslı, kendisine "İş bul, çalış, işe yara" diyen babası Mehmet Aslı'ya tepki gösterdi. Baba- oğul arasındaki tartışma büyüdü. Yusuf Aslı, av tüfeği ile babası Mehmet Aslı'yı vurarak öldürdü.
Olaydan sonra tutuklanan Yusuf Aslı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sınak Yusuf Aslı, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Aslı yaptığı savunmasında, "Babamla aramızda çok sorunum olmazdı. İşsizlikten dolayı bunalıma girdim. Bu konuda babam çok laf söyleyince, kendimi öldürmek istedim. Babamın odasında bulunan tüfeği kendime dayadığımda odaya babam girdi. Çıkan boğuşmada tüfek patladı ve babam vuruldu" dedi.
Fatma Aslı ise ifadesinde "Oğlum uyuşturucu kullanırdı. Defalarca uyuşturucuyu bırakması konusunda uyardım. Mahallede laf söz olur diye hastaneye yatırmadım. Biri oğlum, biri kocam, nasıl şikayetçi olayım?" diye konuştu.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, sanık Yusuf Aslı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.