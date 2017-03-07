Cinayet sanığı: Babamı yanlışlıkla öldürdüm

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de tartıştığı babası 54 yaşındaki Mehmet Aslı'yı av tüfeği öldürmekten tutuklanan 30 yaşındaki Yusuf Aslı, ilk duruşmadaki savunmasında babasını yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.

Olay geçen yıl 25 Aralık'ta merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Uğurevler Mahallesi, 254. Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Aslı, kendisine "İş bul, çalış, işe yara" diyen babası Mehmet Aslı'ya tepki gösterdi. Baba- oğul arasındaki tartışma büyüdü. Yusuf Aslı, av tüfeği ile babası Mehmet Aslı'yı vurarak öldürdü.

Olaydan sonra tutuklanan Yusuf Aslı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sınak Yusuf Aslı, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Aslı yaptığı savunmasında, "Babamla aramızda çok sorunum olmazdı. İşsizlikten dolayı bunalıma girdim. Bu konuda babam çok laf söyleyince, kendimi öldürmek istedim. Babamın odasında bulunan tüfeği kendime dayadığımda odaya babam girdi. Çıkan boğuşmada tüfek patladı ve babam vuruldu" dedi.

Fatma Aslı ise ifadesinde "Oğlum uyuşturucu kullanırdı. Defalarca uyuşturucuyu bırakması konusunda uyardım. Mahallede laf söz olur diye hastaneye yatırmadım. Biri oğlum, biri kocam, nasıl şikayetçi olayım?" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, sanık Yusuf Aslı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

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