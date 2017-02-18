Cinayet sanığı 3 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - ADANA'da 27 yaşındaki Ahmet Avcı'nın öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın firari sanığı 31 yaşındaki Kenan Akgümüş, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde yakalandı. Üzerinden sahte nüfus cüzdanı çıkan Akgümüş tutuklandı.

Merkez Seyhan İlçesi Levent Mahallesi'nde minibüs şoförü Murat Ocak, iddiaya göre tefecilik yapan Kenan Akgümüş ile amcasının çocukları Akif ve Ayhan Akgümüş'ten aldığı 500 bin lirayı ödemedi. Ocak ile Akgümüş kardeşler arasında bu yüzden husumet oluştu. 12 Aralık 2014'te Ocak ile arkadaşları Ahmet Avcı, Ekrem Durbak ve Mustafa Kurt galeride araç bakarken silahlı saldırıya uğradı.

Çatışmada Ahmet Avcı öldü, Ekrem Durbak, Murat Ocak, Mustafa Kurt da yaralandı.

Kanlı çatışmanın firari sanığı Kenan Akgümüş'ü yakalamak için çalışmasını sürdüren polis, 3 yıldan beri sahte kimlikle Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde hayatına devam ettiğini öğrendi.

Adana'dan Şanlıurfa'ya giden Cinayet Bürosu ekipleri, Kenan Akgümüş'ün saklandığı eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan ve üzerinde Faruk Pak adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Kenan Akgümüş, silahla adam öldürmek ve evrakta sahtecilik suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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