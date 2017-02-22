Cinayet işleyip, gasep ettiği araçla restorana daldı, 'Alkollüydüm' dedi

Faruk KAHRAMAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() - BURSA'da, cinayet işlediği gün aldığı alkolün de etkisiyle gasp ettiği hafif ticari araçla restorana dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan 30 yaşındaki Okan Aksu, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, öldürdüğü Gürbüz Kömür’ün alkol alırken çıkan tartışma sırasında belindeki tabancayı almak isterken vurulduğunu ileri süren Okan Aksu, alkolün etkisiyle araç gasp ettiğini de, restorana nasıl daldığını da hatırlamadığını söyledi.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde, 18 Şubat’ta, arazide kalbinden vurularak öldürülmüş bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, aynı gün akşam bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf Ay'ın kullandığı aracının önünü kesti. Silahıyla tanımadığı Ay'a ateş edip 3 kurşunla yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı aracı gasp edip kaçtı.

Yaralı araç sahibi hastaneye kaldırılırken, gasp ettiği hafif ticari araçla İstanbul Caddesi'nde hızla ilerleyen Okan Aksu, direksiyon kontrolünü yitirince kentteki tanınmış bir köfte restoranına daldı. Kazada alkollü sürücü Okan Aksu ile restoranda yemek yiyen 10 müşteri yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile yakında bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü Okan Aksu kolundan iki kez ameliyat edildikten sonra taburcu edildi ve polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde cinayeti anlatan Okan Aksu, "Gürbüz Kömür ile alkol alıyorduk. Çok içmiştik. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüşünce belimdeki silahı almaya çalıştı. Ben de engel olurken tabanca ateş aldı. Vurulunca korkup kaçtım" dedi.

Aracını gasp ettiği Yusuf Ay’ın vurulması olayını da anlatan Aksu, “Çok alkollüydüm. Yaya olarak yürüdüğümü hatırlıyorum. Ondan sonraki olayların hiç birini hatırlamıyorum" diye konuştu.

Okan Aksu, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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