Cinayet iddiasında, mahkeme 'ceset yok' diyerek serbest bıraktı

EDİRNE'de çoban Recep D. (61) polise giderek, 1.5 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Kocaoğlu'nu eski patronu Nasuh U.A.'nın öldürdüğünü ve cesedi parçalayıp birlikte nehre attıklarını iddia etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece, 'ortada bir ceset bulunmaması' nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de çobanlık yapan Recep D., önceki gün Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek 1.5 yıldır kayıp olan kendisi gibi çobanlık yapan Engin Kocaoğlu'nu eski patronu Nasuh U.A.'nın öldürdüğünü iddia etti. Recep D., cesedi de Nasuh U.A. ile beraber nehre attıklarını ileri sürdü. Vicdan azabı çektiğini ve bu nedenle itiraflarda bulunduğunu kaydeden Recep D. ve eski patronu polis tarafından gözaltına alındı. İki şüpheliye, savcılık ve polis ekiplerince cinayetin işlendiği ve cesedin atıldığı öne sürülen yerlerde keşif yaptırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nasuh U.A. ve Recep D. 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede olayı yeniden anlatan Recep D., eski patronu Nasuh U.A.'nın Engin Kocaoğlu'nu öldürdüğünü iddia ederek, şunları söyledi:

"Engin Kocaoğlu'nu öldürmüş beni çağırdı. Ölmüş vaziyette yerde gördüm. Bana aracın arkasında aldığı branda ile 'Saralım ve buradan alalım, parçalayıp nehre atalım' dedi. Cesedi sarıp aracın bagajına koyduk. Hareket ettik, ben de 'Boğazını neden kestin?' diye sordum. O da bana 'Mermi sıktım ama ölmedi, ben de boğazını kestim' dedi. Birlikte Süloğlu'na doğru gittik, araçların arasına girince orada durduk, cesedi indirdik ve burada cesedin üzerindeki eşyaları çıkardık. Eski patronum cesedi parçaladı, ben parçaları koyması için poşeti açtım. Kent merkezindeki demir köprüye gittik. Olayda kullandığı bıçakları, silahı ve poşetleri nehre attı."

Cinayet itirafında bulunan Recep D.'nin hakkındaki suçlamalarını kabul etmeyen Nasuh U.A. ise iddiaların 'iftira' olduğunu söyledi. Recep D.'nin 10 yıl kadar yanında çalıştığını anlatan Nasuh U.A., şöyle konuştu:

"3 yıl öncesinde yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde ara ara yanımda çalışmıştır. Bundan yaklaşık 1.5 yıl kadar önce benim çiftliğime başka bir olaydan dolayı saldırıda Recep de mağdur oldu. Bundan dolayı yanımdan ayrıldı. Kendisine benim yanımda çalıştığı sürede çoğunun önünde bir tokat atmıştım, aramızda sadece bir nifak vardı. Ayrıca işten ayrıldıktan sonra sürekli değişen miktarda bir para alacağı olduğunu söyleyip benden para istedi. Neden bana böyle bir iftira ettiğini tam olarak bilemiyorum. Engin Kocaoğlu ile herhangi bir husumetim yoktur, husumet olabilecek bir ilişkimiz de yoktur. Kendisi köyde evimin yanında oturur, komşumdur."

'CESET YOKSA CİNAYET DE YOKTUR' SAVUNMASI

Şüpheli Nasuh U.A.'nın avukatı Adem Eray Kozan ise ortada bir ceset olmadığı için cinayetten bahsetmenin mümkün olmadığını kaydederek, "Müvekkilimin Engin'i öldürmesi için hiçbir sebep yoktur. Ayrıca Engin'in ölüp ölmediği de belli değildir. Şu anda ölmüş bir kimse yoktur. Ölüp ölmediği belli olmayan bir şahsı öldürdüğünden bahisle tutuklamaya sevk edilmiştir. Engin'in ölüp ölmediği meçhuldür, hakkında birçok dava açılmış biri olarak kaybolması normaldir. Ailesi kayıp olması nedeniyle adli makamlara başvurmuştur. Bu nedenle serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Nöbetçi mahkeme, 2 şüpheliyle ilgili 'suçu işlediklerine dair suç şüphesi' olması rağmen ortada bir ceset olmadığını belirterek, tutuklama talebini kabul etmedi. Mahkeme, haftada 4 gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirererek şüphelileri serbest bıraktı. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kasten öldürme suçundan şüpheliler, Nasuh U.A. ve Recep D. ile ilgili olarak suçu işlediklerine dair suç şüphesi varlığını gösteren deliller bulunmakla birlikte, her ne kadar şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklamaya sevk edilmişler ise de ortada bir cesedin bulunmaması, karartılacak delil bulunmaması nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verildi."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI