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Cinayet hükümlüsü, 25 yıl sonra hayvan otlatırken yakalandı
MUŞ'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü, 17 kişinin de yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun, otlattığı koyunlar arasında saklanmaya çalışırken yakalandı. Muş İl Jandarma Komutanlığı...
GÜVENLİK 24.12.2019, 12:23
MUŞ'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü, 17 kişinin de yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun, otlattığı koyunlar arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Ali Toksun'un yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Toksun'un yeri tespit edildi. Merkeze bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlattığı duyumu alınması üzerine ekipler, bugün saat 09.30'da bölgeye gitti. Ali Toksun, jandarma ekiplerini görünce otlattığı küçükbaş hayvanları arasında saklanmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ali Toksun, adliyeye çıkarıldı. Adliyeye getirilirken güldüğü görülen Ali Toksun, tutuklanarak cezaevine kondu.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Ali Toksun'un yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Toksun'un yeri tespit edildi. Merkeze bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlattığı duyumu alınması üzerine ekipler, bugün saat 09.30'da bölgeye gitti. Ali Toksun, jandarma ekiplerini görünce otlattığı küçükbaş hayvanları arasında saklanmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ali Toksun, adliyeye çıkarıldı. Adliyeye getirilirken güldüğü görülen Ali Toksun, tutuklanarak cezaevine kondu.
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