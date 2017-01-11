Cinayet davasında hamile sanık: Tetiğe ben değil, eşim bastı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’da tartıştığı eşi 25 yaşındaki Vural Tanrıkulu'na, işlettiği büfesinde pompalı tüfekle ateş ettiği ve bu sırada alışveriş yapan 16 yaşındaki Haktan Çete'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 8 aylık hamile 25 yaşındaki Yaprak Tanrıkulu’nun yargılanmasına başlandı. Yaprak Tanrıkulu savunmasında, boğuşma sırasında 'tetiğe kendisinin değil eşinin bastığını' söylerken, davada şikayetçi olan eşi Vural Tanrıkulu da "Tüfeği elinden almak isterken silah ateş aldı, Hakan Çete kazaen vuruldu" diye ifade verdi.

Merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi'nde geçen ağustos ayında meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Yaprak Tanrıkulu, kıskançlık yüzünden eşi Vural Tanrıkulu ile önce evlerinde, daha sonra da işlettikleri büfeye giderek burada tartıştı. Yaprak Tanrıkulu sinirlenip evden alıp getirdiği pompalı tüfekle büfeye dönüp ateş etti. O sırada büfeden alışveriş yapan Haktan Çete, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Haktan Çete, yaşamını yitirdi.

Olay sonrası tutuklanan Yaprak Tanrıkulu, görgü tanıklarının verdiği ifadelerin aksine, silahı kendisinin değil, elinden almak isteyen eşinin ateşlediğini iddia etti.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Yaprak Tanrıkulu’nun yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Yaprak Tanrıkulu kendini şöyle savundu:

"Eşim, Nermin Demirkıran ile sevgili olduğunu söyledi. O sırada kendisiyle tartışınca bana vurdu. Bu olaylar olurken ben hamileydim. Ben de o sinirle eşime ait olan av tüfeği ile arkasından dışarıya çıktım. Eşim üzerime fırlayınca boğuşma çıktı. Kendisi tüfeği elimden aldıktan sonra silah ateş aldı. Ben korkutmak amacıyla dışarıya çıktım. İddiaları kabul etmiyorum. Daha sonra Haktan isimli kişinin vurulduğunu öğrendim. Beraatıma karar verilmesini istiyorum."

"VİCDAN AZABI DUYUYORUM"

Davada şikayetçi olarak yer alan Vural Tanrıkulu da ömür boyu hapsi istenen eşi Yaprak Tanrıkulu'nu doğrulayan ifade verdi. Olay nedeniyle vicdan azabı çektiğini belirten Vural Tanrıkulu, "Tüfek benim elimde iken patladı. Ben eşimin elinden tüfeği almak isterken refleks ile elim tetiğe geldi. Silah ateş aldı. Eşimin bu olayla bir alakası yoktur. Eşim hamile olduğundan ve ceza almayacağını düşünerek daha önce öyle ifadelerde bulundum" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Selahattin Tanrıkulu ise "Sanık gelinim, müşteki oğlumdur. Olay günü ikisi de tartışıyordu. Dışarıda boğuşma sırasında Vural tetiğe bastı. O sırada çocuk 50 metre ilerideydi. Ben çocuğun vurulduğunu görmedim" dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, Vural Tanrıkulu'nun tetiğe kendisinin bastığını söylemesine karşın, Yaprak Tanrıkulu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, başka tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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