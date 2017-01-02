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Çınar'daki roketli saldırıda öğrenciler olası bir faciadan kurtuldu

DİYARBAKIR'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne dün akşam PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, atılan 4 roketten 1'i Emniyet binasına, diğeri ise Anadolu lisesi öğrenci pansiyonuna isabet etti. Roketin isabet ettiği sırada...

Çınar'daki roketli saldırıda öğrenciler olası bir faciadan kurtuldu
DİYARBAKIR'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne dün akşam PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, atılan 4 roketten 1'i Emniyet binasına, diğeri ise Anadolu lisesi öğrenci pansiyonuna isabet etti. Roketin isabet ettiği sırada öğrencilerin etüd odasında olması ve roket mermisinin pencere kenarına isabet etmesi, olası bir faciayı önledi.
Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne dün saat 21.20'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırının detayları, gün ağardıktan sonra ortaya çıktı. Atılan 4 roketatar mermisinden 2'si isabet etti. Roketatar mermilerinden biri Emniyet binasının duvarda kolona isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken, oluşan delik Türk bayrağı ile kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü binasındaki camlarda da hasar meydana gelirken, diğer roketatar mermisinin isabet ettiği öğrenci pansiyonunda büyük panik yaşandığı belirtildi.
Çınar Anadolu Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda roket isabet ettiği sırada öğrencilerin etüd odasında ders çalışmaları ve roketatar mermisinin cam kenarındaki duvara isabet etmesiyle, olası bir facianın önlendiği belirtildi. Saldırı sırasında öğrencilerin büyük bir kısmının etüt odasında olduğu 14 numaralı odada sadece 1 öğrencinin olduğu belirtildi. Olaydan yara almadan kurtulan öğrencinin yaşadığı korku ve panikle rahatsızlandığı öğrenilirken, faciadan dönen öğrenciler odalarına gitmeyerek geceyi etüt odasında geçirdiği belirtildi.
Merminin isabet etmesi sonucu basınçtan kaynaklı camları kırılan pansiyonda temizlik ve onarım çalışmalarına başlanırken, bölgede de operasyonlar devam ediyor. Güvenlik kuvvetleri, teröristlerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

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