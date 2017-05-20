Çıldırdığını söyleyip, pompalı tüfekle çevreye ateş açtı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, 'Ben çıldırdım' diye bağırıp pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında, Adapazarı kent merkezindeki Uzunçarşı'da meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle Kent İş Merkezi'nden çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre 'Ben çıldırdım' diye bağırıp rastgele ateş açtı. Çevredekilerin müdahale etmek istediği kişi, kaçarak çarşı içindeki bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Çevre sakinleri, şüpheliye saldırmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bir görgü tanığı, "Burada çalışan arkadaşların üzerine 'çıldırdım ben' diye ateş açtı. Tepki gösteren arkadaşlar, bu sokağın sonuna kadar kovaladı" dedi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI