Çıktığı vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan genç öldü

ADANA'da 16 yaşındaki Berkay Er, çıktığı tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'nde Adana Tren Garı'nda meydana geldi. Sinemadan çıkıp yaya olarak eve giden dört arkadaştan Berkay Er, tren garından geçerken vagonun üzerine çıktı. 25 Kilovolt elektrik akımının geçtiği tellere 1 metre kadar yaklaşan Er, akıma kapıldı. Güçlü bir parlamanın ardından yardım çığlıklarını işiten gar görevlileri, Er'i yerde hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berkay Er'in öldüğü belirlendi.YApılan incelemenin ardından Er'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gencin arkadaşlarını ifade için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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