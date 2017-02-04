Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

Çikolata ambalajından eroin çıktı

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarmanın şüphe üzerine 25 yaşındaki G.S. adlı kadının çantasında yaptığı aramada, çikolata ambalajının içerisine gizlenmiş 10 gram eroin ele geçirildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı...

Çikolata ambalajından eroin çıktı
EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarmanın şüphe üzerine 25 yaşındaki G.S. adlı kadının çantasında yaptığı aramada, çikolata ambalajının içerisine gizlenmiş 10 gram eroin ele geçirildi.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi’nde durumundan şüphelendikleri 36 yaşındaki A.A. ile G.S.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada G.S. adlı kadının çantasında çikolata ambalajının içerisine gizlenmiş 5 içimlik halinde 10 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi alkollü eğlence mekanlarında satacağı iddia edildi. A.A. ile G.S., jandarmadaki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.