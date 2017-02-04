Çikolata ambalajından eroin çıktı

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi’nde durumundan şüphelendikleri 36 yaşındaki A.A. ile G.S.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada G.S. adlı kadının çantasında çikolata ambalajının içerisine gizlenmiş 5 içimlik halinde 10 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi alkollü eğlence mekanlarında satacağı iddia edildi. A.A. ile G.S., jandarmadaki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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