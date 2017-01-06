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Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 43 yaralı (2)- yeniden

KONYA'nın Cihanbeyli İlçesi'nde öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, şoför ve 42 öğrenci de yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Cihanbeyli- Konya...

Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 43 yaralı (2)- yeniden
KONYA'nın Cihanbeyli İlçesi'nde öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, şoför ve 42 öğrenci de yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Cihanbeyli- Konya Karayolu ilçe girişinde Meteoroloji Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Konya'dan Cihanbeyli'deki Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan Mustafa Tuncel yönetimindeki 42 R 3600 plakalı otobüs, iddiaya göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, otobüsün altında kalan 17 yaşındaki Burak Demirci ve aynı yaştaki Ayşenur Okuş, yaşamını yitirdi. Sürücü Tuncel ve 4'ü ağır 42 öğrenci yaralandı. Otobüsün altında kalan 12'nci sınıf öğrencileri Demirci ve Okuş'un cesetleri iş makinalarının yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri otobüste 44 öğrencinin bulunduğu ve yaralı 42 öğrenciden 4'ünün ağır olduğunu, diğer öğrencilerin çoğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti. Otobüste koltuklarda emniyet kemerinin olduğu, öğrencilerin kemer takıp takmadığının da araştırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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