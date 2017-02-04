Çığ altında kalan 120 küçükbaş hayvan telef oldu

BİNGÖL'ün Adaklı İlçesi'ne bağlı Mercan Köyü Zavuk Mezrası'nda, geceyarısı meydana gelen çığın altında kalan 120 küçükbaş hayvan telef oldu. Hava muhalefeti nedeniyle yolu kapalı olan köye ekiplerin gidemediği, çevre köylerden gidenlerin de zamanında mezraya ulaşamadığı belirtildi.

Tunceli ve Elazığ illerinin kesişti dağlık alanda bulunan Adaklı İlçesi'ne bağlı Mercan Köyü Zavuk Mezrası'nda gece yarası çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu hayvancılık yapan Filit Ölgörmüş'e ait hayvan ağılı, kar kütlesi altında kaldı. Tek başına hayvanları kurtarmada yetersiz kalan Ölgörmüş, yetkililerden yardım istese de yolun aşırı kar yüzünden kapalı olması nedeniyle, ekipler köye ulaşamadı.

Bunun üzerine çevre köylerdeki tanıdıklarını arayan Ölgörmüş, yardım istedi. Tanıdıkları da ancak saatler sonra mezraya ulaşırken, kar yığınlarının altında kalan 120 küçükbaş hayvanın tamamı telef oldu. Filit Ölgörmüş'ün, mezradaki az sayıdaki yakını ile yaptığı kurtarma çalışması, hayvanlarını kurtarmaya yetmedi.

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında bulunan Zavuk Mezrası'nda hayvancılıkla geçimini sağlayan Filit Ölgörmüş, hayatı boyunca çalışarak aldığı küçükbaş hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "O gece çok soğuktu. Kar yağıyordu, tipi ve fırtına da vardı. Kimse dışarı çıkamıyordu. Dağlar kadar büyük bir kar yığını hayvanlarımın kaldığı ağılın üzerine kaydı. Önce tek başıma kurtarmaya çalıştım. Ama beceremedim. Yetkililerden yardım istedim ama yollar kapalıydı. Çevredeki köylerde yaşayan tanıdıklarımı aradım. Onlar da çok geç geldi. Gelene kadar hayvanlarım telef olmuştu. Bir çok hayvan tüccarına borcum var, şimdi onu nasıl öderim? Devlet yetkililerinin bana yardım etmesini istiyorum. Bu bir doğal affet. Hayvanlarım doğal afet sonucu telef oldu. Aksi halde ben de ailem de perişan oluruz" dedi.