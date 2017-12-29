Çiftlikten kümes çalan hırsızlar yakalandı

ÇORUM’da tavuk çiftliğindeki kümesleri çalan 2 kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.

Olay, Çorum- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetle tavuk çiftliğine gelen A.Ç. ve A.E., kimsenin bulunmadığı sırada, tel kümesleri araca yükleyerek ortadan kayboldu. Çiftliğindeki tel kümeslerin çalındığını gören iş yeri sahibi jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma, çiftlikte geniş çaplı araştırma yaptı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası tek tek incelendi ve tavuk kümeslerinin bir hurdacıya satıldığını tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerini tespit eden ekipler, A.Ç. ile A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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