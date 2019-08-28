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Çiftlikte yangın
ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan 1 traktör küle döndü. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu söyledi. Kozan ilçesi Karabuza mevkiindeki Eyüp...
GÜVENLİK 28.08.2019, 15:13
ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan 1 traktör küle döndü. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.
Kozan ilçesi Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu ve Mevlüt Gönen'e ait hayvan çiftliğinin saman deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bir traktör de alevler arasında kalarak, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile müdahale edildi. 2 kepçenin de kullanıldığı müdahalede alevler güçlükle kontrol altına alınabildi. Küpkaraoğlu ve Gönen, yangının yol açtığı zararlarının 1, 5 milyon lira olduğunu belirtti.
Kozan ilçesi Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu ve Mevlüt Gönen'e ait hayvan çiftliğinin saman deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bir traktör de alevler arasında kalarak, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile müdahale edildi. 2 kepçenin de kullanıldığı müdahalede alevler güçlükle kontrol altına alınabildi. Küpkaraoğlu ve Gönen, yangının yol açtığı zararlarının 1, 5 milyon lira olduğunu belirtti.
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